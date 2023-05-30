Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников по Москве. Об этом во вторник, 30 мая, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем, — приводит его слова ТАСС.

Ранним утром того же дня москва подверглась атаке беспилотников, в результате которой в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

По данным Минобороны, удары по Москве нанесли ВСУ восемью беспилотниками: три БПЛА потеряли управление и отклонились от намеченных целей благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, а другие пять — сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал перечень мест падения сбитых БПЛА в Подмосковье. Аппараты упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.