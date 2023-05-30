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В Косово при столкновениях пострадали двое миротворцев из Молдавии

При столкновениях в Косово пострадали двое молдавских миротворцев из миссии KFOR (Международные силы под руководством НАТО, обеспечивающие порядок в Косово). Об этом сообщило Министерство обороны Молдавии, передает РИА Новости.

В Косово при столкновениях пострадали двое миротворцев из Молдавии
© Lenta.ru

«В результате соответствующих столкновений у двух молдавских солдат остались ушибы. Оба вне опасности, как и все миротворцы молдавского контингента», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что военные вернулись в места постоянной дислокации и продолжают выполнение обязанностей в соответствии с мандатом.

Ранее силы контингента НАТО в Косово и Метохии сообщили о 25 раненых военнослужащих в ходе столкновений в Косово в муниципалитете Звечан.

29 мая миротворческий контингент KFOR заблокировал доступ к зданиям муниципалитета на севере самопровозглашенной республики Косово. Возле кордонов миротворцев собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию от занимаемых зданий. Сербы не участвовали в местных выборах и отказываются принимать албанских представителей в местных органах власти.

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