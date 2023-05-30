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В Риге демонтировали памятник Пушкину

В Риге 30 мая демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, находившийся в парке Кронвальда в центре города, и перенесли его на склад. Об этом сообщает Delfi.

В Риге снесли памятник Пушкину
© Unsplash

Рижское агентство памятников планирует передать Пушкина Союзу художников Латвии. Чиновники достигли с союзом «концептуальной договоренности» о хранении памятника и будущей экспозиции с его участием.

Как отмечает Delfi, в 2009 году Совет по сохранению Рижского исторического центра и Госинспекция по защите памятников культуры не одобрили установку Пушкина в парке Кронвальда. Они порекомендовали выбрать для него другое место. Однако памятник был установлен «в нарушение нормативных актов».

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В апреле 2023-го коалиция Рижской думы поддержала идею убрать памятник Пушкину из центра города. Депутаты призывали демонтировать его как можно быстрее - они не хотели, чтобы памятник стал местом возложения цветов 9 Мая.

Осенью 2022 года рижский памятник Пушкину облили краской.

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