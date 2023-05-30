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В Риге снесли памятник Пушкину

В Риге снесли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом стало известно во вторник, 30 мая.

В Риге снесли памятник Пушкину
© Unsplash

Как передает РИА Новости, он перенесен на склад, впоследствии будет передан Союзу художников Латвии.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что на Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма, что можно также назвать преступлением. По его словам, это также является преступлением и откровенным реваншизмом тех, кто готовил новый поход на Россию.

Осенью 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, рядом дежурила полиция.

В декабре 2022 года в Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводятся работы, людей туда не подпускают.

26 декабря коммунальщики в городе Днепре снесли памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Для этого рабочие использовали подъемный кран.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить поправки к законам, которые упрощают процесс демонтажа советских памятников.

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