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Эрдоган встретится с лидерами государств на церемонии ужина по случаю победы

Вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 июня встретится с лидерами стран на церемонии ужина по случаю победы на выборах в своей резиденции, где примет поздравления от глав иностранных государств. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Эрдоган встретится с лидерами государств на церемонии ужина по случаю победы
© Lenta.ru

«Ожидается, что он будет приведен к присяге в парламенте в субботу или воскресенье», — отмечается в публикации.

Также турецкий лидер выступит в Анкаре с важными заявлениями, касающимися деятельности нового срока, особенно экономики. «На этой неделе он будет часто встречаться со своими сотрудниками и до пятницы будет формировать кабинет министров нового срока», — указала газета.

28 мая политик объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.

После подсчета 99,08 процента бюллетеней за Эрдогана отдали голос 52,07 процента избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.

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