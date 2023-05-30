В МИД ЮАР заявили о предоставлении иммунитета участникам саммита БРИКС

Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД.

Напомним, что с 1 по 2 июня в Кейптауне пройдет министерская встреча БРИКС. 15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что необходимым образом признает встречи для предоставления дипломатических иммунитетов и привилегий участникам.

Вместе с тем в МИД ЮАР пояснили, что дипломатический иммунитет не распространяется на ордеры международных судов, пишет РИА Новости.

17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.