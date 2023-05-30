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В МИД ЮАР заявили о предоставлении иммунитета участникам саммита БРИКС

Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД.

В МИД ЮАР заявили о предоставлении иммунитета участникам саммита БРИКС
© globallookpress.com

Напомним, что с 1 по 2 июня в Кейптауне пройдет министерская встреча БРИКС. 15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что необходимым образом признает встречи для предоставления дипломатических иммунитетов и привилегий участникам.

Вместе с тем в МИД ЮАР пояснили, что дипломатический иммунитет не распространяется на ордеры международных судов, пишет РИА Новости.

17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии «Африканский национальный конгресс». Позднее в администрации президента страны назвали «ошибочными» эти заявления. В начале мая министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявил, что власти страны рассмотрят возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордеров на арест МУС.

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