Пока вы спали: валюта для замены доллара и новый рекорд людей в космосе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

КНДР анонсировала запуск спутника для сдерживания США

Видео дня

Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль заявил о том, что Северная Корея в июне намерена запустить первый в своей истории военный спутник, который будет использоваться для сбора информации с целью сдерживания США и их союзников. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул, что действия американцев в регионе вынуждают КНДР расширять арсенал разведывательных средств и «обновлять различные оборонные и ударные вооружения». «Наш военный спутник-разведчик №1, запуск которого намечен на июнь, и новые разведывательные средства, испытания которых уже запланированы, необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа в режиме реального времени, предварительного сдерживания и реагирования на опасные военные действия США и их сателлитов», - отметил Ли Бён Чхоль.

Россия и Алжир договариваются о подключении к аналогу SWIFT

Межправительственная комиссия России и Алжира ведет переговоры о возможности подключения банков страны к российскому аналогу SWIFT для улучшения взаимодействия и оплаты товаров. Об этом заявил председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Московской торгово-промышленной палаты Дмитрий Шатунов, пишет «Прайм».

По его словам, Алжир очень заинтересован в сотрудничестве, однако конкретные результаты могут появиться только через год. «На данный момент основные статьи экспорта, которые идут в Алжир, – это российские удобрения. Соответственно, до конца не отработан механизм взаимодействия между банками, то есть денежные переводы. Сейчас межправительственная комиссия решает эти вопросы», - пояснил он.

Пушков назвал причину экономического спада в США

Американские аналитики попытались оправдать экономический упадок США, старательно умалчивая о том, что рост экономических показателей страны в течение последних 20 лет совпадает с повышением потолка госдолга. На это в своем Telegram-канале обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

«Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов», - констатировал он.

Президент Бразилии призвал заменить доллар валютой БРИКС

Создание общей валюты БРИКС и замена ею доллара в расчетах между странами объединения поможет бизнесу и снизит зависимость от США. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что мечтает о том, чтобы у БРИКС появилась своя валюта.

«Чтобы наши страны могли вести дела, не завися от доллара. Хотя бы потому, что печатающий доллары станок есть только у одной страны, и она что хочет, то с этим долларом и делает. Недопустимо, чтобы мы были скованы в бизнесе», - заметил Луис Инасиу Лула.

В космосе находится рекордное число людей

После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» на орбите Земли одновременно находятся 17 человек, что является новым рекордом. Об этом пишет РИА Новости.