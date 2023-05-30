Пока вы спали: валюта для замены доллара и новый рекорд людей в космосе
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КНДР анонсировала запуск спутника для сдерживания США
Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль заявил о том, что Северная Корея в июне намерена запустить первый в своей истории военный спутник, который будет использоваться для сбора информации с целью сдерживания США и их союзников. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он подчеркнул, что действия американцев в регионе вынуждают КНДР расширять арсенал разведывательных средств и «обновлять различные оборонные и ударные вооружения». «Наш военный спутник-разведчик №1, запуск которого намечен на июнь, и новые разведывательные средства, испытания которых уже запланированы, необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа в режиме реального времени, предварительного сдерживания и реагирования на опасные военные действия США и их сателлитов», - отметил Ли Бён Чхоль.
Россия и Алжир договариваются о подключении к аналогу SWIFT
Межправительственная комиссия России и Алжира ведет переговоры о возможности подключения банков страны к российскому аналогу SWIFT для улучшения взаимодействия и оплаты товаров. Об этом заявил председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Московской торгово-промышленной палаты Дмитрий Шатунов, пишет «Прайм».
По его словам, Алжир очень заинтересован в сотрудничестве, однако конкретные результаты могут появиться только через год. «На данный момент основные статьи экспорта, которые идут в Алжир, – это российские удобрения. Соответственно, до конца не отработан механизм взаимодействия между банками, то есть денежные переводы. Сейчас межправительственная комиссия решает эти вопросы», - пояснил он.
Пушков назвал причину экономического спада в США
Американские аналитики попытались оправдать экономический упадок США, старательно умалчивая о том, что рост экономических показателей страны в течение последних 20 лет совпадает с повышением потолка госдолга. На это в своем Telegram-канале обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.
«Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов», - констатировал он.
Президент Бразилии призвал заменить доллар валютой БРИКС
Создание общей валюты БРИКС и замена ею доллара в расчетах между странами объединения поможет бизнесу и снизит зависимость от США. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что мечтает о том, чтобы у БРИКС появилась своя валюта.
«Чтобы наши страны могли вести дела, не завися от доллара. Хотя бы потому, что печатающий доллары станок есть только у одной страны, и она что хочет, то с этим долларом и делает. Недопустимо, чтобы мы были скованы в бизнесе», - заметил Луис Инасиу Лула.
В космосе находится рекордное число людей
После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» на орбите Земли одновременно находятся 17 человек, что является новым рекордом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, прошлый рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно были 14 человек. До этого рекорд был установлен в марте 1995 года и держался четверть века. Тогда на орбите одновременно находились 13 человек.