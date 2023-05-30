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В Италии заявили, что столкновения в Косове могут негативно сказаться на приеме в ЕС

Новый виток напряженности в Косове может негативно сказаться на процессе вступления непризнанной республики в ЕС. Как рассказал в опубликованном во вторник в газете La Stampa интервью вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, он говорил об этом с косовским премьером Альбином Курти.

Италия предупредила Косово о негативных последствиях столкновений
© ТАСС

"У меня были опасения, что что-то в таком духе могло произойти, я предупредил премьера Курти по телефону. Этот инцидент может навредить их процессу присоединения к ЕС", - сказал Таяни.

Накануне он сообщил, что 11 итальянских военных из Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО, получили ранения в столкновениях между сербами и косовской полицией. По его словам, ранения троих достаточно серьезные, "их забросали коктейлями Молотова".

Спецназ косовской полиции (ROSU) занял административные здания в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии, чтобы обеспечить вступление в должность глав четырех муниципалитетов, избранных на выборах 23 апреля, несмотря на сопротивление граждан. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и перебросила воинские части к административной границе с краем.

26 мая президент Сербии призвал представителей НАТО срочно принять меры для прекращения насильственных действий по отношению к сербам в Косове, а 29 мая в обращения к нации заявил, что KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов на севере края. Всего в столкновения пострадали десятки деловик, а также около 40 военнослужащих НАТО разных национальностей.

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