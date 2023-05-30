Италия предупредила Косово о негативных последствиях столкновений

Новый виток напряженности в Косове может негативно сказаться на процессе вступления непризнанной республики в ЕС. Как рассказал в опубликованном во вторник в газете La Stampa интервью вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, он говорил об этом с косовским премьером Альбином Курти.

"У меня были опасения, что что-то в таком духе могло произойти, я предупредил премьера Курти по телефону. Этот инцидент может навредить их процессу присоединения к ЕС", - сказал Таяни.

Накануне он сообщил, что 11 итальянских военных из Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО, получили ранения в столкновениях между сербами и косовской полицией. По его словам, ранения троих достаточно серьезные, "их забросали коктейлями Молотова".

Спецназ косовской полиции (ROSU) занял административные здания в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии, чтобы обеспечить вступление в должность глав четырех муниципалитетов, избранных на выборах 23 апреля, несмотря на сопротивление граждан. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и перебросила воинские части к административной границе с краем.