СМИ назвали дату инаугурации президента Турции
Она состоится 2 или 6 июня, после чего будет объявлен новый состав кабинета министров. Такие данные приводит газета Milliyet.
Как пишет издание, депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня. С этого момента начнётся пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре президентских выборов победил своего противника — единого кандидата от оппозиционеров Кемаля Кылычдароглу. Действующий турецкий лидер набрал более 52% голосов, его оппонент — около 48%.