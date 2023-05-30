СМИ назвали дату инаугурации президента Турции

Она состоится 2 или 6 июня, после чего будет объявлен новый состав кабинета министров. Такие данные приводит газета Milliyet.

Как пишет издание, депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня. С этого момента начнётся пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции.