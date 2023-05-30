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СМИ назвали дату инаугурации президента Турции

Она состоится 2 или 6 июня, после чего будет объявлен новый состав кабинета министров. Такие данные приводит газета Milliyet.

СМИ назвали дату инаугурации президента Турции
© ТАСС

Как пишет издание, депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня. С этого момента начнётся пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре президентских выборов победил своего противника — единого кандидата от оппозиционеров Кемаля Кылычдароглу. Действующий турецкий лидер набрал более 52% голосов, его оппонент — около 48%.

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