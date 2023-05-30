$80.06+0.0985.90-0.02

«Шокирующее насилие»: в Евросоюзе призвали к миру в Косово

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на свое странице в Twitter назвал «шокирующими» столкновения в Косово, а также выступил за немедленную деэскалацию. По его словам, агрессия в отношении контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции недопустима. Дипломат призвал стороны к диалогу для разрешения ситуации.

«Шокирующее насилие»: В Евросоюзе отреагировали на события в Косово
© ТАСС

ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы, — написал Боррель.

Он отметил, что стороны должны урегулировать ситуацию без предварительных условий.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации сообщил, что спецназовец непризнанного Косово открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, протестовавших у здания администрации в муниципалитете Звечан. По его словам, одного из протестующих ранили. Он добавил, что в муниципалитете Звечан спецназ местной полиции расставил снайперов вокруг, есть соответствующие фотографии. Вучич заявил о ранениях у 52 сербов. Это те, кто обратился за помощью, пострадало больше людей, уточнил он.

Боррель рассказал о главных уроках СВО

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий