«Шокирующее насилие»: В Евросоюзе отреагировали на события в Косово

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на свое странице в Twitter назвал «шокирующими» столкновения в Косово, а также выступил за немедленную деэскалацию. По его словам, агрессия в отношении контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции недопустима. Дипломат призвал стороны к диалогу для разрешения ситуации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации сообщил, что спецназовец непризнанного Косово открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, протестовавших у здания администрации в муниципалитете Звечан. По его словам, одного из протестующих ранили. Он добавил, что в муниципалитете Звечан спецназ местной полиции расставил снайперов вокруг, есть соответствующие фотографии. Вучич заявил о ранениях у 52 сербов. Это те, кто обратился за помощью, пострадало больше людей, уточнил он.