По всей Украине происходят отключения света
Отключения электричества стали начали происходит по всей территории Украины. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.
— 30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, — говорится в сообщении.
Об отсутствии электричества также сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович. По его словам, причина в сбое в сети электроснабжения, передает ТАСС.
29 мая воздушная тревога третий раз за день была объявлена в Киеве и Киевской области. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, предупреждение начало действовать в 16:53 по московскому времени, а через две минуты — и в самой столице Украины.
Украинское издание Klymenko Time сообщало, что в Киеве утром 29 мая прогремел мощный взрыв. Как уточняется, «дым был виден со стороны аэропорта Жуляны».
Российские военкоры сообщили, что ВС России наносят удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.
Первопричиной украинского конфликта является нежелание США учитывать опасения России по поводу расширения НАТО и американских военных баз в Европе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политический аналитик Павел Шипилин.