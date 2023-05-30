По всей Украине происходят отключения света

Отключения электричества стали начали происходит по всей территории Украины. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.

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— 30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Об отсутствии электричества также сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович. По его словам, причина в сбое в сети электроснабжения, передает ТАСС.

29 мая воздушная тревога третий раз за день была объявлена в Киеве и Киевской области. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, предупреждение начало действовать в 16:53 по московскому времени, а через две минуты — и в самой столице Украины.

Украинское издание Klymenko Time сообщало, что в Киеве утром 29 мая прогремел мощный взрыв. Как уточняется, «дым был виден со стороны аэропорта Жуляны».

Российские военкоры сообщили, что ВС России наносят удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.