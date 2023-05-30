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В Сети раскритиковали Зеленского после слов об Эрдогане

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил в Twitter главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

В Сети раскритиковали Зеленского после слов об Эрдогане
© ТАСС

Президент бывшей советской республики заявил о совместной работе «по укреплению безопасности региона, Европы и мира».

Пользователи соцсети раскритиковали его высказывание. Один из них указал, что Анкара на стороне Москвы, а «мир скоро раскусит» грязную тактику Зеленского, которому необходимо прислушаться к советам Эрдогана относительно России.

Другой читатель указал на храбрость и целеустремленность российских военных. Он пожелал им успеха, назвав при этом украинского лидера «продажной нацистской свиньей».

Еще один пользователь высказал сомнение относительного того, что Зеленский получит от президента Турции «хоть какую-то симпатию».

Пользователи Twitter пришли к выводу, что Зеленский — преступник, который отправляет парней на смерть. Они призвали украинский народ к революции, указав, что Зеленский – их враг.

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