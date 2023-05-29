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Бывший шеф-повар отеля напал с ножом на дом Бенедикта Камбербэтча

Бывший шеф-повар отеля Beaumont Джек Бисселл напал с ножом на дом актера Бенедикта Камбербэтча и пытался его сжечь. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс шеф-повар отеля напал на дом Камбербэтча
© Газета.Ru

35-летний Джек Бисселл пробил ногой железные ворота, сорвал домофон со стены и выкрикивал угрозы в адрес актера: «Я знаю, что вы переехали сюда, я надеюсь, что он сгорит дотла». В момент нападения актер вместе с супругой были дома. Уточняется, что особняк находится в Лондоне, а его примерная стоимость составляет $3,5 миллиона. Причина нападения пока не установлена.

Перед тем, как напасть на дом актера, Джек Бисселл зашел в магазин со словами: «Я собираюсь сжечь дом Бенедикта Камбербэтча». Однако внимания на это никто не обратил.

Ранее сообщалось, что дом родителей Билли Айлиш был ограблен в Лос-Анджелесе.

По данным издания, дом принадлежит Мэгги Бэрд и Патрику О'Коннеллу, родителям обладательницы премии «Оскар» и семикратной обладательницы «Грэмми» Билли Айлиш. Офицеры полиции Лос-Анджелеса отреагировали на звонок из района Хайленд Парк в Лос-Анджелесе около 21:15 вечера 5 января. На видеозаписи ареста подозреваемого видно, что на мужчину надели наручники и удерживают его как минимум 3 сотрудника полиции.

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