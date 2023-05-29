Вучич заявил, что спецназовец из Косово стрелял в спины сербам

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что один из сотрудников спецназа самопровозглашенной республики Косово открыл стрельбу из автомата Калашникова по отходящим от силовиков сербам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич также добавил, что таким образом был ранен один из сербов.

«Боец спецподразделения МВД Косово ROSU с "Калашниковым" приседает на колено и выпускает множество пуль, речь идет не о KFOR, а ROSU, в направлении отходящих сербов и ранит со спины Драгишу Галяка в район таз, живота и кисти, двумя пулями», – рассказал сербский президент.

29 мая тысячи косовских сербов вышли на протест перед зданиями органов власти. Они требовали вывести полицию Косова, а также отозвать косовоалбанских мэров. Военные контингента НАТО KFOR заблокировали протестующим проходы в зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. В итоге между протестующими и силовиками начались беспорядки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также была слышна стрельба.

Согласно словам Вучича, в ходе беспорядков пострадало 52 серба, из них трое были тяжело ранены. Мужчина, в которого стрелял спецназовец, был прооперирован – один выстрел попале в район тазобедренного сустава, другой задел руку. Сейчас мужчина находится на интенсивной терапии.