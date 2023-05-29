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Вучич анонсировал встречу с российским послом на фоне обострения в Косове

Президент Сербии Александар Вучич проведет во вторник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой главы государства.

Вучич анонсировал встречу с послом РФ на фоне обострения в Косове
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"Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

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