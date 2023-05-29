Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
«Зеленский поздравил в телефонном разговоре Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период после выборов пойдет во благо турецкому народу», — сообщили в администрации.
Также во время переговоров главы двух государств обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы.
Напомним, что Эрдоган победил во втором туре выборов на пост президента Турции, который прошел 28 мая.