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Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
© globallookpress.com

«Зеленский поздравил в телефонном разговоре Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период после выборов пойдет во благо турецкому народу», — сообщили в администрации.

Также во время переговоров главы двух государств обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы.

Напомним, что Эрдоган победил во втором туре выборов на пост президента Турции, который прошел 28 мая.

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