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Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО, лидеры продолжат консультации по этому вопросу на следующей неделе.

Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО
© globallookpress.com

"Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана [с переизбранием на новый срок на посту президента]. И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по [истребителям] F-16", - сказал Байден в понедельник журналистам.

Говоря о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс, он отметил: "Я затронул с ним этот вопрос. Мы будем говорить еще на следующей неделе".

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