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Умер парикмахер Сальвадора Дали

Стилист Луис Лонгерас, более известный как парикмахер легендарного художника Сальвадора Дали, скончался на 88-м году жизни в Барселоне (Испания). Об этом пишет El Pais.

Умер парикмахер Сальвадора Дали
© соцсети

По данным газеты, Лонгерас ушел из жизни в своем доме. Причиной смерти стал рак горла.

Лонгерас родился в 1936 году в семье портного. В 1958 году вместе с братом открыл парикмахерский салон. Постоянно экспериментировал с прическами и макияжем.

В конце 1960-х годов его парики из натуральных волос стали хитом среди испанских актрис и аристократок. Хорошие отношения со звездами помогли ему познакомиться и подружиться с Сальвадором Дали.

Вместе с художником он сделал самый большой в мире парик. В настоящее время он экспонируется в музее Дали в Фигерасе.

Среди достижений стилиста - создание в 1972 году сети салонов красоты Llonguers, в которых мужчины и женщины обслуживались вместе. Для католической Испании это стало своего рода революцией.

Лонгерас также занимался фотографией, живописью, рисунком и скульптурой, снялся в картине «Быть Сальвадором Дали». В 1987 году он учредил премию для журналистов, пишущих об индустрии моды.

В активе стилиста - престижные награды от международных ассоциаций парикмахеров, а также Крест Сант-Жорди.

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