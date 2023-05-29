Сербия развернула вооруженные силы на границе с Косовом

Во время обращения к нации президент Сербии Александр Вучич сообщил о развертывании вооруженных сил страны на административной границе с Косовом, передает ТАСС.

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«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым», — сказал глава государства.

По его словам, сербские военнослужащие «будут патрулировать некоторые места».

«Мы не допустим погрома сербского народа», — добавил политик.

29 мая сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан — ему под ноги попала светошумовая граната.

По информации агентства, беспорядки начались в ходе протеста у здания муниципалитета в Звечане, в котором приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции начали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Позже стало известно, что свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений в Звечане.