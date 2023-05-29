Президент Сербии Александр Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Сербский лидер заявил, что в ходе столкновений на севере республики пострадали 52 серба.

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины.