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Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово

Президент Сербии Александр Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово
© Lenta.ru

Сербский лидер заявил, что в ходе столкновений на севере республики пострадали 52 серба.

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины.

В НАТО прокомментировали ситуацию в Косове

28 мая Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский.

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