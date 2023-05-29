США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России

При этом он назвал правильным одновременное подписание закона и его направление на рассмотрение в Конституционный суд.

В комиссию по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах войдут девять человек, которых назначит сейм. Им предстоит расследовать деятельность должностных лиц и членов высшего руководства, которые, «находясь под влиянием РФ, действовали в ущерб интересам Польши». Оппозиция выступает против этого закона, считая, что он направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2023 года.