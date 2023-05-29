США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России
Вашингтон имеет озабоченность по поводу создания Варшавой комиссии по изучению «влияния России». Такое заявление сделал посол США в Польше Марк Бжезиньский, передает «РИА Новости».
Ранее польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.
«США и американское правительство разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — прокомментировал это Бжезиньский.
При этом он назвал правильным одновременное подписание закона и его направление на рассмотрение в Конституционный суд.
В комиссию по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах войдут девять человек, которых назначит сейм. Им предстоит расследовать деятельность должностных лиц и членов высшего руководства, которые, «находясь под влиянием РФ, действовали в ущерб интересам Польши». Оппозиция выступает против этого закона, считая, что он направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2023 года.