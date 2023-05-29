НАТО заявила о "неспровоцированных нападениях" сербов на силы KFOR в Косове
НАТО подтверждает получение ранений представителями контингента KFOR в Косове, заявляет о "неспровоцированных нападениях" и требует "немедленного прекращения" насилия.
"НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно", - говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении альянса.