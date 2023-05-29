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Глава Бразилии выступил за присоединение Венесуэлы к БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за присоединение Венесуэлы к БРИКС. Его слова приводит ТАСС.

Глава Бразилии выступил за присоединение Венесуэлы к БРИКС
© globallookpress.com

Лула да Силва отметил, что «есть много предложений относительно стран, желающих присоединиться к БРИКС», поэтому данный вопрос «будет обсуждаться и если поступит официальный запрос, то он его рассмотрят и примут решение».

«Если вас интересует мое мнение, то я за», — добавил он.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС, подчеркнув, что объединение «стало магнитом для стран желающих другого мироустройства» и республика хочет быть одной из них, чтобы «идти в ногу с меняющимся мироустройством».

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