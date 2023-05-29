Глава Бразилии выступил за присоединение Венесуэлы к БРИКС

Лула да Силва отметил, что «есть много предложений относительно стран, желающих присоединиться к БРИКС», поэтому данный вопрос «будет обсуждаться и если поступит официальный запрос, то он его рассмотрят и примут решение».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС, подчеркнув, что объединение «стало магнитом для стран желающих другого мироустройства» и республика хочет быть одной из них, чтобы «идти в ногу с меняющимся мироустройством».