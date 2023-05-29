Шольц предложил Эрдогану встретиться в Берлине

Во время телефонного разговора между недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Олафом Шольцем, последний пригласил турецкого лидера посетить Берлин для переговоров касательно ситуации в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

«Среди прочего, было выражено намерение вместе работать над положительным развитием в восточном Средиземноморье в свете решений, которые в настоящее время принимаются в НАТО, и над отношениями Турции с Европейским Союзом», – сказано в сообщении.

Уточняется, что для переговоров Шольц пригласил Эрдогана посетить с визитом Берлин.