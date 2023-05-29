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Глава МИД Украины впервые поприсутствовал на инаугурации президента Нигерии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стал первым руководителем украинского внешнеполитического ведомства, который поприсутствовал на инаугурации президента Нигерии. По его словам, он пожелал новому лидеру государства Боле Тинубу «больших успехов».

Глава МИД Украины появился на инаугурации президента Нигерии
© Газета.Ru

«Как первый министр иностранных дел Украины, который присутствовал на инаугурации африканского лидера, для меня большая честь присутствовать на инаугурации президента Нигерии Бола Ахмеда Тинубу в Абудже. Мы желаем ему больших успехов», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, в Киеве рассчитывают на развитие отношений с Нигерией. Он также добавил, что взаимодействие сторон должно быть основано не только на интересах, но и на уважении друг к другу.

Ранее сообщалось, что Кулеба впервые приехал в Эфиопию и встретился с представителями Африканского союза. Как отмечалось, в рамках своего визита он подтвердил готовность Украины пойти на активизацию взаимодействия со странами Африки.

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