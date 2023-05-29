Польша запретит проезд через границу российских грузовиков

Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом свидетельствует опубликованное в понедельник распоряжение правительства.

"С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - указано в тексте документа.