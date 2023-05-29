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Польша с 1 июня запретит движение через свою границу грузовиков РФ и Белоруссии

Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом свидетельствует опубликованное в понедельник распоряжение правительства.

Польша запретит проезд через границу российских грузовиков
© РИА Новости

"С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - указано в тексте документа.

Постановление уже опубликовано в "Официальном вестнике" и вступило в силу.

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