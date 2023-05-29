ОБСЕ: что за организация? Цели, страны-участники и история создания

Глава финского МИДа Пекки Хаависто заявил, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ближайшие месяцы может грозить кризис в связи с нежеланием России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в предстоящем году. Он не исключил разрушения ОБСЕ еще до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. Редакция «Рамблера» разбиралась, что это за организация и каковы ее цели.

История создания ОБСЕ

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ОБСЕ является крупнейшей в мире региональной организацией, которая занимается вопросами безопасности.

Организация объединяет 57 стран, которые расположены в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

ОБСЕ создали 1 августа 1975 года в Хельсинки (Финляндия). В этот день главами 35 государств был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения).

В руководящих органах организации числятся порядка 370 человек, в полевых миссиях – около 3500 сотрудников.

Цели и задачи ОБСЕ

Главной целью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе является предотвращение возникновения конфликтов в регионе. Она также отвечает за урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Деятельность ОБСЕ построена по принципу «трех корзин», который был заложен на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В «Первую корзину» входят вопросы контроля над распространением вооружений, дипломатические усилия для предотвращения конфликтов, меры создания доверительных отношений и безопасности, во «Вторую корзину» – темы экономической и экологической безопасности, в «Третью корзину» – защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг выборов.

Участники ОБСЕ

Среди стран, которые участвуют в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе –Австрия, Мальта, Азербайджан, Молдавия, Албания, Монако, Андорра, Монголия, Армения, Нидерланды, Белоруссия, Норвегия, Бельгия, Польша, Болгария, Португалия, Босния и Герцеговина, Россия, Ватикан, Румыния, Великобритания, Сан-Марино, Венгрия, Сербия, Германия, Словакия, Греция, Словения, Грузия, США, Дания, Таджикистан, Ирландия, Туркмения, Исландия, Турция, Испания, Узбекистан, Италия, Украина, Казахстан, Финляндия, Канада, Франция, Кипр, Хорватия, Киргизия, Черногория, Латвия, Чехия, Литва, Швейцария, Лихтенштейн, Швеция, Люксембург, Эстония, Македония, Партнеры ОБСЕ, Алжир, Афганистан, Египет, Израиль, Южная Корея, Иордания, Таиланд, Марокко, Япония, Тунис, Австралия.

Структура ОБСЕ

Среди основных органов организации — Саммит (встреча на высшем уровне), Совет министров иностранных дел, Постоянный совет под руководством действующего председателя (англ. Chairperson-in-Office, CiO), Форум по сотрудничеству в области безопасности.

Россия и Парламентская ассамблея ОБСЕ

Россия является участницей деятельности ПА ОБСЕ с того момента, как ассамблею учредили. Федеральное Собрание РФ представлено делегацией в количестве 15 человек. С 2017 года главой является заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Взнос России

Суммарный бюджет ОБСЕ в 2021 году достиг €138 млн. Он формируется за счет взносов всех стран-участниц. Согласно докладу ОБСЕ за 2021 год, взнос РФ составил порядка €5,569 млн.

Что еще нужно знать

В апреле 2023 года Россия приняла решение о приостановке уплаты взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 год и перезачислении за этот год взноса, который РФ оплатила в прошлом году.