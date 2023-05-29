В Киеве предложили создать в РФ демилитаризованные зоны

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках постконфликтного урегулирования Россия должна установить вдоль границы с Украиной демилитаризованные зоны. Заявление было опубликовано Подоляком в социальной сети Twitter.

«Необходимо будет создать демилитаризованные зоны шириной 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей», — заявил украинский политик.

При этом советник украинского президента допустил международное присутствие для контроля таких зон на первых этапах урегулирования.

Заявление Подоляка было сделано после призыва губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова присоединить к РФ Харьковскую область Украины, чтобы остановить обстрелы региона ВСУ.