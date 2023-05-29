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Советник президента Украины Подоляк предложил создать в России демилитаризованные зоны

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках постконфликтного урегулирования Россия должна установить вдоль границы с Украиной демилитаризованные зоны. Заявление было опубликовано Подоляком в социальной сети Twitter.

В Киеве предложили создать в РФ демилитаризованные зоны
© РИА Новости

«Необходимо будет создать демилитаризованные зоны шириной 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей», — заявил украинский политик.

При этом советник украинского президента допустил международное присутствие для контроля таких зон на первых этапах урегулирования.

Заявление Подоляка было сделано после призыва губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова присоединить к РФ Харьковскую область Украины, чтобы остановить обстрелы региона ВСУ.

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Ранее Подоляк назвал условием завершения украинского конфликта немедленный вывод российских войск с Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

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