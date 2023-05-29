Кандидата в президенты США обвинили в катастрофическом подходе к климату

Губернатора Флориды Рона Десантиса, который решил участвовать в выборах президента США, обвинили в катастрофическом подходе к глобальной проблеме изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

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Кандидат на пост главы государства заявил, что отвергает политизацию погоды, и отметил, что не считает обрушивающиеся на штат ураганы следствием глобального потепления. Некоторые климатологи отметили, что такими высказываниями Десантис отрицает науку, которая подтверждает, что при антропогенном потеплении океанов штормы будут усиливаться.

«Цена выведения антиклиматического послужного списка Десантиса на национальную арену, если он станет президентом, была бы катастрофической. Он уже ясно дал понять, что развяжет свою войну с наукой о климате, рабочими местами в области чистой энергии и строгими мерами защиты от загрязнения», — заявил старший вице-президент по кампаниям Лиги избирателей за охрану природы Пит Мэйсмит.