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Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове

Сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали в понедельник сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове
© globallookpress.com

По ее информации, сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители приштинской специальной полиции. В понедельник в муниципалитет прибыли сотрудники КФОР. Издание указывает, что натовцы просили людей отойти от здания, те решили сесть на землю с поднятыми вверх руками, чтобы показать, что они не вооружены и протест носит мирный характер.

После этого, отмечает газета, сотрудники КФОР использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Издание сообщает, что возле здания администрации слышна стрельба.

По данным газеты, два человека ранены в результате столкновения представителей международных сил НАТО с сербами в Косове.

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