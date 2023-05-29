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В Молдавии состоялся пикет против переименования Дня Победы

Молдавская партия «Возрождение» вышла на пикет против переименования Дня Победы к зданию парламента в Кишиневе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель партии Юрий Витнянский.

В Молдавии состоялся пикет против переименования Дня Победы
© Соцсети

Он отметил, что цель акции – высказать несогласие с переименованием Дня Победы в День поминовения и примирения.

«Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и Холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!», – написал он.

Витнянский также добавил, что подобные акции прошли не только в столице Молдавии, но и в других населённых пунктах страны.

Напомним, что ранее правящая партия Молдавии зарегистрировала инициативу, согласно которой День Победы 9 мая будет переименован в «День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне». Кроме того, отмечать этот праздник планируется 8 мая.

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