В Молдавии состоялся пикет против переименования Дня Победы

Молдавская партия «Возрождение» вышла на пикет против переименования Дня Победы к зданию парламента в Кишиневе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель партии Юрий Витнянский.

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Он отметил, что цель акции – высказать несогласие с переименованием Дня Победы в День поминовения и примирения.

«Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и Холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!», – написал он.

Витнянский также добавил, что подобные акции прошли не только в столице Молдавии, но и в других населённых пунктах страны.