Киев расторг с Минском соглашение о гарантиях пенсионного обеспечения
Верховная Рада Украины поддержала расторжение соглашения с Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Рада одобрила законопроект #0196 — денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения», — написал он.
Железняк отметил, что за это проголосовал 301 депутат при необходимом минимуме в 226.
Данное соглашение было заключено 14 декабря 1995 года в Киеве.