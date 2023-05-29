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Киев расторг с Минском соглашение о гарантиях пенсионного обеспечения

Верховная Рада Украины поддержала расторжение соглашения с Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Киев расторг с Минском соглашение о гарантиях пенсионного обеспечения
© РИА Новости

«Рада одобрила законопроект #0196 — денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения», — написал он.

Железняк отметил, что за это проголосовал 301 депутат при необходимом минимуме в 226.

Данное соглашение было заключено 14 декабря 1995 года в Киеве.

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