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В Греции подписан указ о роспуске парламента

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента, а также проведении депутатских выборов 25 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Греции подписан указ о роспуске парламента
© РИА Новости

Согласно документу, по итогам предыдущих выборов стала очевидна невозможность формирования такого правительства, которое пользовалось бы доверием парламента. По этой причине парламент будет распущен, а выборы новых членов парламента пройдут 25 июня 2023 года.

«Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 3 июля 2023 года, в понедельник, в 11.00», – сказано в документе.

Уточняется, что указ подписан президентом Греции, а также премьер-министром технического правительства Иоаннисом Сармасом.

Согласно традиции, соответствующий указ уже был вывешен на доске объявлений у входа в парламент Греции. Это символ начала официального предвыборного периода. При этом это уже второй раз в истории современной Греции, когда парламент распускается сразу после избрания.

Избрание парламента в Греции было завершено 21 мая, а 28 мая тот был приведен к присяге.

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