В Греции подписан указ о роспуске парламента

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента, а также проведении депутатских выборов 25 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, по итогам предыдущих выборов стала очевидна невозможность формирования такого правительства, которое пользовалось бы доверием парламента. По этой причине парламент будет распущен, а выборы новых членов парламента пройдут 25 июня 2023 года.

«Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 3 июля 2023 года, в понедельник, в 11.00», – сказано в документе.

Уточняется, что указ подписан президентом Греции, а также премьер-министром технического правительства Иоаннисом Сармасом.

Согласно традиции, соответствующий указ уже был вывешен на доске объявлений у входа в парламент Греции. Это символ начала официального предвыборного периода. При этом это уже второй раз в истории современной Греции, когда парламент распускается сразу после избрания.