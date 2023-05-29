Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО

Встреча главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, которая должна была пройти в Осло 1 июня, не состоится. Об ее отмене стало известно агентству Стокгольма.
«Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому никакой встречи там не будет», — рассказал представитель шведского министра.
Отмечается, что переговоры Билльстрема и Чавушоглу будут организованы в ближайшее время. Данные о новой дате и месте ее проведения он не раскрыл.
Ранее сообщалось, что главы МИД Швеции и Турции договорились провести переговоры о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло, в ходе звонка, в котором Билльстрем поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.