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36 минут назад

Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО

Lenta.ru

Встреча главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, которая должна была пройти в Осло 1 июня, не состоится. Об ее отмене стало известно агентству Стокгольма.

Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому никакой встречи там не будет», — рассказал представитель шведского министра.

Отмечается, что переговоры Билльстрема и Чавушоглу будут организованы в ближайшее время. Данные о новой дате и месте ее проведения он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что главы МИД Швеции и Турции договорились провести переговоры о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло, в ходе звонка, в котором Билльстрем поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.

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