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Украинская Рада поддержала введение санкций на 50 лет против Ирана

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинская Рада поддержала инициативу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о вводе санкций против Ирана на 50 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинская Рада поддержала введение санкций на 50 лет против Ирана
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«Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет. За – 328 (голосов – прим. ред.)», – написал Железняк в своих социальных сетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана, сроком на 50 лет. «Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», – говорится в проекте постановления.

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