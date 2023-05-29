Украинская Рада поддержала введение санкций на 50 лет против Ирана
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинская Рада поддержала инициативу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о вводе санкций против Ирана на 50 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет. За – 328 (голосов – прим. ред.)», – написал Железняк в своих социальных сетях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана, сроком на 50 лет. «Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», – говорится в проекте постановления.