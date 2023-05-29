Пока вы не уснули: денонсация ДОВСЕ и перспективы единой валюты России и Белоруссии

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Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщает РИА Новости, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукашенко рассказал о перспективах единой валюты России и Белоруссии

Москва и Минск пришли к тому, что введение единой валюты с РФ является вопросом не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Глава республики отметил, что часто приводит цитаты на уровне встреч глав государств, когда речь идет о создании единой валюты. Он отметил, что это непростой процесс.

Буданов пообещал мощный ответ за массированный обстрел Украины

Соцсети

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Городская дума Краснодара запретила вывески на иностранных языках (включая названия с транслитерацией). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Запрет коснется вывесок всех коммерческих объектов, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Инициативу депутаты поддержали единогласно.

Казахстан пригласил к себе 400 покинувших РФ компаний

Замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров рассказал, что Астана предложила более чем 400 компаниям, покинувшим Россию, перевести свой бизнес в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Айдарова, почти 70 компаний приняли решение «переехать» в Казахстан, а 25 уже это сделали.

Компании, приглашенные Казахстаном, представляют 38 стран. Большинство из них - из Германии, США, Швейцарии и Японии.

В Госдуме поддержали идею присоединить Харьков к России

Депутат Госдумы Швыткин поддержал идею Гладкова о присоединении Харькова к России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который выступил за присоединение Харькова и Харьковской области к России, чтобы остановить обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время парламентарий отметил, что это не единственный способ решения вопроса, и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ.

Пашинян остался недоволен итогами переговоров в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами 25 мая в Москве о разблокировании Лачинского коридора. Об этом он заявил в понедельник, выступая в парламенте.

В Китае предложили решить судьбу Крыма на переговорах

Глава представительства Китая в Европейском союзе Фу Цун уклонился от ответа на вопрос, кому принадлежит Крым, и предложил решить судьбу полуострова путем переговоров. Об этом дипломат заявил в интервью корреспонденту New Statesman. Стенограмма доступна на сайте Миссии КНР в ЕС.

Россия и Белоруссия пропустят ЧМ-2024 по хоккею

РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте объявила список участников чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии.

В группу А, матч которой пройдут в Остраве, попали команды Канады, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

«Москвич» зарегистрировал логотип новой модели

На минувшей неделе автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию графического решения логотипа модели Москвич 6, передает «Автопоток».