$80.06+0.0985.90-0.02

G7 приготовит гарантии безопасности для Киева

Страны «Большой семерки» (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

G7 предложит Киеву гарантии безопасности
© Lenta.ru

Кроме того, G7 поддерживают проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на политика, чтобы Зеленский смягчил текст формулировок, сделав «более приемлемым для стран Глобального Юга».

По информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. В этом плане решающим может стать саммит ЕС в декабре.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий