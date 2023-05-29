G7 предложит Киеву гарантии безопасности

Страны «Большой семерки» (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

Кроме того, G7 поддерживают проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на политика, чтобы Зеленский смягчил текст формулировок, сделав «более приемлемым для стран Глобального Юга».