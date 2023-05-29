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Рада Украины проголосовала за санкции против Ирана на полвека

Верховная Рада Украины проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет, передает Telegram-канал Klymenko Time. Сам законопроект внес на рассмотрение в украинский парламент президент страны Владимир Зеленский 28 мая.

Рада Украины проголосовала за санкции против Ирана на полвека
© globallookpress.com

В нем предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо.

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