Рада Украины проголосовала за санкции против Ирана на полвека
Верховная Рада Украины проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет, передает Telegram-канал Klymenko Time. Сам законопроект внес на рассмотрение в украинский парламент президент страны Владимир Зеленский 28 мая.
В нем предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо.