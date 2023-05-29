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Спикер парламента Грузии рассказал, почему страна не присоединяется к санкциям против РФ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не идет на обострение отношений с Россией и не присоединяется к санкциям против РФ, поскольку в случае начала войны с РФ ни одна из стран не начнет воевать на стороне Тбилиси. Заявление было сделано политиком в интервью грузинскому изданию Kviris Palitra.

В Грузии объяснили, почему страна не присоединяется к санкциям против РФ
© Газета.Ru

«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие», — заявил глава грузинского парламента.

При этом Папуашвили подчеркнул, что поставки оружия Западом не отменяют того факта, что кровь в ходе конфликта на Украине проливают только бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не армии поддерживающих Киев государств.

Ранее Папуашвили заявил, что Тбилиси не проводит «политику уступок» России, комментируя возобновление авиасообщения между Россией и Грузией и отмену визового режима между странами для поездок на срок до 90 дней.

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