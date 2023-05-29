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Польша включила в санкционный список 15 граждан России

Польские власти решили внести в национальный санкционный список 15 граждан России. Об этом в понедельник, 29 мая, пишет ТАСС со ссылкой на МВД Польши.

Польша включила в санкционный список 15 граждан России
© globallookpress.com

В ведомстве заявили, что в целом правительство решило заморозить средства и активы 20 организаций и 16 физических лиц, которые связаны «в основном с российским финансовым сектором». В МВД Польши пояснили, что среди попавших под санкции физических лиц — 15 россиян и еще один гражданин Белоруссии.

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