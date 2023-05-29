Украина ответит на массированный обстрел со стороны ВС РФ. Об этом сообщил глава украинский разведки Кирилл Буданов.
«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать», — подчеркнул Кирилл Буданов.
Его слова приводит Главное управление разведки МО Украины.
Он добавил, что скоро все увидят украинскую реакцию.
Ранее в Киеве прозвучали взрывы. Были атакованы дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань» военные объекты. Также губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают регион. За сутки они обстреляли Белгородскую область 303 раза. Прилеты были зафиксированы на разных территориях.