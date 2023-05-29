Польша ввела санкции против граждан Белоруссии

«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Анджея Почобута… министр внутренних дел и администрации принял решение включить 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, пребывание которых на польской территории нежелательно. Таким лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону», — сказано в сообщении ведомства.