Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал украинских чиновников после публикации кадров с падением ракеты ЗРК Patriot мэром Киева Виталием Кличко. Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

Кличко одним из первых показал кадры с ракетой Patriot. Также их публиковали глава полиции Киевской области Андрей Небытов и генерал-полковник Сергей Попко.

«Хайп дороже жизни? По всей стране - воздушная тревога и повышенный уровень опасности», - так прокомментировал это Подоляк.

Он задался вопросом, «какими еще словами» спустя более чем год после начала конфликта «нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки».

Он подчеркнул, что публикация «критической информации уже похожа на преступную халатность», а если это делают чиновники - «на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ».