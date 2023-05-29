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Подоляк обругал чиновников после показанных Кличко кадров с Patriot

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал украинских чиновников после публикации кадров с падением ракеты ЗРК Patriot мэром Киева Виталием Кличко. Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

Кличко одним из первых показал кадры с ракетой Patriot. Также их публиковали глава полиции Киевской области Андрей Небытов и генерал-полковник Сергей Попко.

«Хайп дороже жизни? По всей стране - воздушная тревога и повышенный уровень опасности», - так прокомментировал это Подоляк.

Он задался вопросом, «какими еще словами» спустя более чем год после начала конфликта «нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки».

В Киеве сообщили о мощных взрывах

Он подчеркнул, что публикация «критической информации уже похожа на преступную халатность», а если это делают чиновники - «на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ».

«Понятно, что это увеличивает активность и цитирование. Но ведь точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования», - заключил Подоляк.

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