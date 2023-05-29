Главы МИД Турции и Швеции обсудят вступление Стокгольма в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу для обсуждения вопроса вступления Стокгольма в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведского министра.

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Билльстрем рассказал, что связался с Чавушоглу, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.

«Он ответил очень быстро и подтвердил, что мы можем провести контакты и обсудить вопрос НАТО», — уточнил дипломат.