В Испании решили распустить парламент

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустит парламент и страна проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля по результатам прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщает Reuters .

В 2019 году в Испании уже распускали парламент и назначали досрочные выборы после того, как в парламенте отклонили проект бюджета. По словам Санчеса, тогда между бездействием и продолжением работы без бюджета и возможностью дать испанцам высказать свое мнение он выбрал второе.