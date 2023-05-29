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38 минут назад

В Испании решили распустить парламент

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустит парламент и страна проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля по результатам прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщает Reuters.

В Испании решили распустить парламент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сообщил главе государства, королю Филиппу VI, о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы (парламент Испании — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик.

По итогам прошедших выборов в большинстве регионов Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, уступила консервативной «Народной партии».

В 2019 году в Испании уже распускали парламент и назначали досрочные выборы после того, как в парламенте отклонили проект бюджета. По словам Санчеса, тогда между бездействием и продолжением работы без бюджета и возможностью дать испанцам высказать свое мнение он выбрал второе.

В мире,Педро Санчес,
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