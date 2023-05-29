В Киеве сообщили о мощных взрывах
По их данным, взрывы раздаются в центре города. Также виден дым в районе аэропорта Жуляны.
Информацию о взрывах в центре города подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Ранее в украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Также сирены прозвучали в Харьковской области.
Напомним, что минувшей ночью СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей Украине. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Черкасской и Винницкой областях Украины.
Позднее власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта. Также стало известно о взрывах на объектах инфраструктуры в Киевской области, а также о нанесении ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.