В Киеве сообщили о мощных взрывах

В Киеве прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, взрывы раздаются в центре города. Также виден дым в районе аэропорта Жуляны.

Информацию о взрывах в центре города подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Также сирены прозвучали в Харьковской области.

Напомним, что минувшей ночью СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей Украине. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Черкасской и Винницкой областях Украины.