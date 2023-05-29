В Китае высказались о поддержке территориальной целостности всех стран

Китайский посол Фу Цун заявил в интервью The New Stateman, что Пекин выступает за территориальную целостность всех стран. При этом он не согласился с высказыванием о том, что Китай занимает пророссийскую позицию.

На вопрос, считают ли власти Китая Крым частью Украины, он подчеркнул, что Пекин выступает за независимость и суверенитет всех стран, в том числе Украины.

Ранее китайский спецпредставитель по Украине Ли Хуэй предложил признать занятые Россией украинские территории российскими, но это предложение не было поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также по сообщениям газеты The New York Times, Фу Цун ранее заявлял о «неверной интерпретации» высказываний лидеров России и Китая о «безграничной дружбе» и сотрудничестве. По его словам, это всего лишь риторический прием.