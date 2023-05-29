"В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", - отметил он.