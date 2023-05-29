Пашинян заявил о неудовлетворенности переговорами по Лачинскому коридору
Президент Армении Никол Пашинян сообщил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на заявление политика в парламенте сообщает ТАСС.
Речь идет о переговорах, которые состоялись в Москве 25 мая.
«Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны», — сказал Пашинян.
Глава Армении назвал печальным тот факт, что Лачинский коридор был закрыт в присутствии российских миротворцев. Он также добавил, что переговоры с коллегами из России, касающиеся урегулирования ситуации, продолжатся.
Ранее на переговорах в Москве Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать все экономические и транспортные коридоры. Он также высказался о ситуации с Лачинским коридором, указав, что этот путь незаконно заблокирован азербайджанской стороной.