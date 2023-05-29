МИД Китая заявил о вкладе в политическое урегулирование украинского кризиса

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин по итогам поездки спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию заявила о намерении Китая внести вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.

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Об этом она сказала в ходе брифинга.

По её словам, «на последующем этапе Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами», а также намерен «постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие».

«КНР внесёт собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — цитирует её ТАСС.